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Halk değil İngiliz Tv!

Koronavirüse karşı alınan tedbirleri Türkiye'nin fotoğraflarını kullanarak servis eden BBC ve New York Times'a bu kez Halk Tv katıldı.

Güncel / 13 Mart 2020 Cuma 13:44
Halk değil İngiliz Tv!

ABD'nin korona virüse karşı aldığı önlemleri New York Times'ın, Türkiye fotoğraflarıyla yayınlaması büyük tepki toplamıştı.

New York Times'ın yaptığı bu skandal paylaşıma Türkiye'nin ulusal medya gruplarından biri olan Halk Tv'de katıldı. 

Halk Tv'nin sosyal medya hesabından yaptığı 'Corona ile yaşamayı öğrenmemiz mi gerekecek?' paylaşımını Türkiye'den bir fotoğrafla servis etmesi dikkat çekti.

 

Sosyal MedyaNew York TimesHalk TvTürkiye

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