Halk değil İngiliz Tv!

ABD'nin korona virüse karşı aldığı önlemleri New York Times'ın, Türkiye fotoğraflarıyla yayınlaması büyük tepki toplamıştı.



New York Times'ın yaptığı bu skandal paylaşıma Türkiye'nin ulusal medya gruplarından biri olan Halk Tv'de katıldı.



Halk Tv'nin sosyal medya hesabından yaptığı 'Corona ile yaşamayı öğrenmemiz mi gerekecek?' paylaşımını Türkiye'den bir fotoğrafla servis etmesi dikkat çekti.





