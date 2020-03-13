USD (Alış - Satış) : 6,27 - 6,28 EURO (Alış - Satış) : 7,01 - 7,02

Camide korona virüs paniği!

Koronavirüs nedeniyle bazı camiler boş kaldı. Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirisü Türkiye'de iki vatandaşta görünmesi Cuma namazında camileri de vurdu.

Yaşam / 13 Mart 2020 Cuma 13:00
Camide korona virüs paniği!

Her hafta hınca hınç dolan camilerin bu hafta itibariyle yarısının bile dolmadığı gözlendi.

Kalabalığın olduğu yerden kaçan vatandaşlar camileri de boş bıraktı.

Önümüzdeki haftalarda durumun nasıl nasıl bir hal alacağı merak edilirken Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanların, mazeretli sayılacağından cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabileceğini açıklaması camilerin boş kalmasında etkili oldu.


KoronavirüsTürkiye

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı