Camide korona virüs paniği!

Her hafta hınca hınç dolan camilerin bu hafta itibariyle yarısının bile dolmadığı gözlendi.



Kalabalığın olduğu yerden kaçan vatandaşlar camileri de boş bıraktı.



Önümüzdeki haftalarda durumun nasıl nasıl bir hal alacağı merak edilirken Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanların, mazeretli sayılacağından cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabileceğini açıklaması camilerin boş kalmasında etkili oldu.





