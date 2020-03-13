Bakan Kasapoğlu: Burslar ve kredilerde kesinti olmayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs tedbirlerine ilşikin açıklamalarda bulundu.



Bakan Kasapoğlu, stadyumlarda hijyen çalışmalarının süreceğini belirterek, 'Maçların seyircisiz oynanacağını ilan etmiştik. Voleybol, basketbol maçlarının da nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağını duyurmak istiyorum. Gençlik kampları da iptal edilmiş durumda.' dedi.



BURSLAR VE KREDİLERDE KESİNTİ YOK



Öğrencilerin, istemesi halinde yurtlarda kalabileceklerini belirten Kasapoğlu, bundan herhangi ücret alınmayacağını söyledi.



Kasapoğlu, 'Öğrenciler isterlerse yurtlarda kalabilirler. İsteyenler ise gidebilirler. Burslar ve kredilerde kesinti olmayacak.' diye konuştu.