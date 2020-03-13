USD (Alış - Satış) : 6,23 - 6,24 EURO (Alış - Satış) : 7,01 - 7,03

Bakan Kasapoğlu: Burslar ve kredilerde kesinti olmayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilerin, istemesi halinde yurtlarda kalabileceklerini söyledi.

Güncel / 13 Mart 2020 Cuma 10:55
Bakan Kasapoğlu: Burslar ve kredilerde kesinti olmayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs tedbirlerine ilşikin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, stadyumlarda hijyen çalışmalarının süreceğini belirterek, 'Maçların seyircisiz oynanacağını ilan etmiştik. Voleybol, basketbol maçlarının da nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağını duyurmak istiyorum. Gençlik kampları da iptal edilmiş durumda.' dedi.

BURSLAR VE KREDİLERDE KESİNTİ YOK

Öğrencilerin, istemesi halinde yurtlarda kalabileceklerini belirten Kasapoğlu, bundan herhangi ücret alınmayacağını söyledi.

Kasapoğlu, 'Öğrenciler isterlerse yurtlarda kalabilirler. İsteyenler ise gidebilirler. Burslar ve kredilerde kesinti olmayacak.' diye konuştu.

KoronavirüsGençlik ve Spor BakanıBasketbol

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı