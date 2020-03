Yeni Witcher oyununun ne zaman geliştirileceği CD Projekt Red tarafından açıklandı!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyunları arasında gösterilen The Witcher 3: Wild Hunt, serinin sonu olmuştu. Tabii bu da oyunseverlerin ağzında buruk bir tat bırakmıştı. The Witcher 3 ile yükselişini sürdüren yapımcı firma CD Projekt Red, şimdi serinin devam oyunuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.



Halihazırda Cyberpunk 2077'yi geliştiren başarılı firmanın başkanı Adam Kicinski, yeni Witcher oyununun çok uzakta olmadığını ve Cyberpunk 2077'den sonra geliştireceklerini açıkladı. Yani buradan anladığımız kadarıyla, Cyberpunk 2077'nin eylül ayında piyasaya sunulmasından kısa bir süre sonra yeni Witcher oyununun yapımına başlanacak. 2021 yılına girmeden yeni oyunla ilgili daha fazla bilgi öğrenebileceğimizi söylemek yanlış olmaz.



Firmanın başkanının yaptığı açıklamalara göre, yeni Witcher oyunu Wild Hunt'ın devamı niteliğinde olmayacak. Aynı zamanda The Witcher 4 olarak da adlandırılmayacak. Baka ve yeni bir hikayeyi anlatacak.