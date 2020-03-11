Türk öğrenciler ABD'deki kampta uzayı keşfetti

İstanbul



ABD Uzay ve Roket Merkezi (USSRC) ve yazılım odaklı teknolojiler alanında küresel çapta faaliyet gösteren Honeywell'in düzenlediği Honeywell Liderlik Akademisi, bu yıl 10'uncu kez ABD'nin Huntsville şehrinde yer alan USSRC'de 23-27 Şubat ve 1-5 Mart'ta iki program olarak gerçekleştirildi.



Dünyanın dört bir yanından 16-18 yaş grubundaki lise öğrencilerinin; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kendilerini geliştirmelerinin hedeflendiği programa, 45 ülkeden 296 öğrenci katılım sağladı.Programda Türkiye'den; Alman Lisesi 10. sınıf öğrencisi Utku Çavuşoğlu ve Alev Lisesi 10. sınıf öğrencisi Nil Erdal yer aldı.



'Uzaya çıkmış bir astronotla tanışmak etkileyici'

Utku Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlik kapsamında uzay teknolojisiyle ilgili teorik bilgilerin yanı sıra en son teknoloji simülasyon sistemlerini tecrübe ettiklerini belirterek, 'Geçmişte uzay çalışmalarına katkıda bulunmuş ve geleceğin uzay çalışmalarının temellerini atan bazı üst düzey mühendislerle ve astronotlarla tanıştım. Uzaya çıkmış bir astronotla tanışma deneyimi benim için kampın en etkileyici kısmıydı.' dedi.