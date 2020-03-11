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RTÜK'ten Halk TV'ye ceza!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Libya’da şehit düşen istihbarat görevlilerinin kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verdi.

Medya / 11 Mart 2020 Çarşamba 19:18
RTÜK'ten Halk TV'ye ceza!

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Halk TV hakkında hazırlanan uzman raporu görüşüldü.

Üst Kurul; Halk TV'nin, 'Yaşar Okuyan'ın 24 Şubat 2020 tarihindeki canlı yayınında, şehit olmuş MİT mensuplarının kimliklerini ifşa etmesi sebebiyle hukukun üstünlüğüne aykırı yayın yaptığını' tespit etti.

RTÜK, 6112 sayılı yasanın 8. maddesinde yer alan 'Yayın hizmetleri…. Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz.' hükmüne göre ilgili kanala üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.




Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

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