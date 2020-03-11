İtalya'da tüm ticari faaliyetler durduruldu

İtalya'da 21 Şubat'ta patlak veren Corona virüs salgını nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.



Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı.



Ülkede, mevcut vaka sayısının 10 bin 590'a çıktığını bildiren Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının 12 bin 462 olduğunu kaydetti. Borrelli, ölü sayısının düne göre 196 kişi daha artarak toplam sayının 827'ye yükseldiğini açıkladı.



TÜM TİCARİ FAALİYETLER DURDURULACAK



İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, corona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.