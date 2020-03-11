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Hollandalılar Karatay'ın tavsiyelerini dinledi!

Hollanda'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı koronavirüs ile ilgili aldıkları tedbirleri Twitter hesabından paylaştı. Büyükelçi Yardımcısı paylaşımında Canan Karatay'ın önerdiği kelle paça çorbasıyla virüse önlem aldıkları belirterek, "Önlemlerimizi aldık: Artık tokalaşmıyoruz, dezenfektanlar, selpaklar, ve kelle paça" ifadelerini kullandı.

Güncel / 11 Mart 2020 Çarşamba 18:34
Hollandalılar Karatay'ın tavsiyelerini dinledi!

Koronavirüsün hemen hemen tün dünya ülkelerinde görülmesinin ardından kurumların ve vatandaşların hastalığa karşı aldığı tedbirler de artıyor.Sosyal medyada dikkat çeken bir tedbir de Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği'nden geldi.

CANAN KARATAY'IN KELLE PAÇA ÖNERİSİNİ UYGULADILAR

Sağlıklı beslenme konusunda verdiği ilginç tavsiyelerle gündem olan Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça çorbası için' tavsiyesini dinleyen Hollanda Büyükelçiliği çalışanlarına kelle paça çorbası dağıttı
.
'KORONAVİRÜS ÖNLEMİMİZİ ALDIK'

Hollanda'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Hollanda Büyükelçiliği olarak #koronavirus önlemlerimizi aldık: Artık tokalaşmıyoruz, dezenfektanlar, selpaklar, ve kelle paça' ifadelerine yer verdi.


TwitterHollandaCanan Karatay

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