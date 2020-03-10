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MEB, sözleşmeli öğretmenlik ilk atama başvuruları başladı

MEB tarafından yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ilk atama tercih başvuru işlemleri başladı. Atama tercihleri 9-13 Mart tarihleri arasında alınacak.

Eğitim / 10 Mart 2020 Salı 12:48
MEB, sözleşmeli öğretmenlik ilk atama başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ilk atama başvuruları başladı.

5-22 Şubat'ta yapılan sözlü sınavların ardından atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınmaya başladı, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.

Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puanının olması gerekecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İLK SIRADA

En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

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