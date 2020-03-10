Rusya'nın en seçkin bale tiyatrolarından Saint-Petersburg Klasik Bale Tiyatrosu, Çaykovski'nin ölümsüz eseri 'Kuğu Gölü' ile önceki akşam Tim Show Center'da sanatseverlerin karşısına çıktı. Seyirciyi büyüleyen eser, bu akşam da sahnelenecek.Saint-Petersburg Klasik Bale Tiyatrosu, 2015 yılında Rusya ve Fransa'da yaptığı gösterilerle adını duyurmaya başladı. Temaları ifade ediş biçimi, tekniği ve baş balerinlerin performanslarıyla Avrupalı, Amerikalı ve Rus eleştirmenlerin ilgi odağında yer alan topluluk; tüm dünyada birçok ülkede sahneye çıktı. Kuğu Gölü büyüledi