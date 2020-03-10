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Festival içinde festival

Bu yıl Muğla’nın ilçesinde 15’inci Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali birbirinden önemli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kaynak Yeniçağ: Festival içinde festival

Kültür-Sanat / 10 Mart 2020 Salı 09:21
Festival içinde festival

Muğla'nın Marmaris İlçesinde Marmaris Belediyesi ve Kalimerhaba Derneğinin bu yıl 15'ncisini düzenleyecekleri Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali bir ay boyunca birbirinden önemli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Festival boyunca sergiler, şiir etkinlikleri, kitap – plak – pul ve antik objeler müzayedesi, tiyatrolar ve Altan Karındaş'a Saygı Gecesi” düzenlenecek.Dün başlayan ve 27 Mart’a kadar sürmesi planlanan 15. Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali, bünyesinde 2. Uluslararası Marmaris Şiir Festivali etkinliklerini de gerçekleştirilecek. “Festival İçinde Festival” imajı ile edebiyat ve güzel sanatlardan oluşan bir sanat şöleni sunulacak.
Kaynak Yeniçağ: Festival içinde festival

EdebiyatAltan KarındaşŞiir FestivaliUluslararasıYeniçağ

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