Muğla'nın Marmaris İlçesinde Marmaris Belediyesi ve Kalimerhaba Derneğinin bu yıl 15'ncisini düzenleyecekleri Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali bir ay boyunca birbirinden önemli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Festival boyunca sergiler, şiir etkinlikleri, kitap – plak – pul ve antik objeler müzayedesi, tiyatrolar ve Altan Karındaş'a Saygı Gecesi” düzenlenecek.Dün başlayan ve 27 Mart’a kadar sürmesi planlanan 15. Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali, bünyesinde 2. Uluslararası Marmaris Şiir Festivali etkinliklerini de gerçekleştirilecek. “Festival İçinde Festival” imajı ile edebiyat ve güzel sanatlardan oluşan bir sanat şöleni sunulacak.

Kaynak Yeniçağ: Festival içinde festival