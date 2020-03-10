Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarına büyük indirim geliyor.



Bu gece yarısından itibaren benzinde 61-62 kuruş, motorinde 56-57 kuruş indirim öngörülüyor.



BİR DEPODA 33 LİRA FARK EDECEK



İndirimin ardından ortalama bir otomobilin 55 litrelik benzin deposunu doldurmak için yaklaşık 33 lira daha az ödenecek.



Petrol dün 31 dolara gerileyerek 1991 Körfez Savaşı'ndan bu yana en büyük günlük kaybını yaşamıştı.

Kaynak : İHA

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