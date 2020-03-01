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Suriye üzerinde muhteşem görüntü

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar bugün Halep'te komandolarımız tarafından çekilen bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Ağar'ın paylaştığı fotoğrafta Suriye'de görev icra eden Türk F-16'lar, görev dönüşü Mehmetçik'e sevgilerini iletiyor

Güncel / 01 Mart 2020 Pazar 23:08
Suriye üzerinde muhteşem görüntü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen Bahar Kalkanı operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'den kalkan F-16'lar tarafından belirlenen rejim hedefleri bir bir vuruluyor. 

Son sürat devam eden operasyonla ilgili sosyal medyada da çok sayıda  paylaşım yapılıyor.  Bu paylaşımları yapan isimlerden birisi olan Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da paylaştığı fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ağar'ın paylaştığı fotoğrafta Suriye'de görev icra eden Türk F-16'lar, görev dönüşü Mehmetçik'e sevgilerini iletiyor. 

Ağar twitter hesabından paylaştığı fotoğrafın Neyrab askeri havaalanının bombalandıktan sonra orada çekildiğini belirterek "Bu fotoğraf 011700 Mart 2020’de yani bugün saat 17.00’de komandolarımız tarafından çekildi. İlgili görev sonrası, görevi icra eden F-16’larımız karadaki Mehmetçiklerimize sevgilerini gösterirken." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;


MehmetçikTürk Silahlı KuvvetleriTwitterTürkiyeSuriye

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