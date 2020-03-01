Ropörtaj veren insan kaçakçısı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Edirne Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı yönünde röportaj vererek, “Avrupa’nın yarısını ben gönderdim” diyen Özcan Karlı isimli şahıs, Edirne’nin Enez ilçesi Çatalköy’de bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



SOSYAL MEDYADA KAÇAKÇILIĞIN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI



Kaçakçı Özcan Karlı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yaptığı insan kaçakçılığını adeta belgeledi.



İşte Karlı'nın o fotoğraflarından bazıları;













Öte yandan, yine aynı şekilde sosyal medyada ve basın kuruluşlarına göçmen kaçakçısı olduğunu söyleyerek, röportaj veren bir diğer şüpheli şahıs Mehmet Savran’ın da yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak : İHA

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