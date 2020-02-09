Trabzon hurması yerken dikkat

Trabzon Özel İmperial Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sezgin Mumcu, halk arasında’ Trabzon hurması, cennet hurması’ olarakta bilinen ‘persimmon’un mide ve ince bağırsakta kümeleşip sertleşmesinden (bezeor) ötürü sağlık problemlerine yol açtığını söyledi.



Bezoarların en sıklıkla gelişmesine yol açan gıdaların halk arasında "Trabzon hurması" olarak bilinen persimmon, selülozdan zengin etli meyveler ve sebzelerin olduğunu dile getiren Mumcu,"Bezoarlar, gastrointestinal kanalda birikmiş, sindirilmemiş veya kısmen sindirilmiş gıda artığı veya yabancı materyallerden oluşan kütle oluşturmuş yapılardır ve tedavi edilmediği takdirde büyük sağlık sorunları ile karşı karşıya kalınabilmektedir” dedi.



Sindirilmeyen lifli gıdaların “bezoar” oluşumuna yol açabileceğine dikkat çeken Mumcu, “Trabzon hurması, karayemiş, nar çekirdeği, sindirilemeyen lifli gıdalar, saç, tırnak ve tüy yeme alışkanlığı olanlarda bezoar oluşumuna yol açabilir. Geçirilmiş mide ameliyatları, ülserler, mide, pankreas ve duedonum kanserleri, tiroit bezinin yavaş çalışması gibi hastalıklar, eksik diş varlığı ve yetersiz çiğneme alışkanlıkları bezoar oluşumunu kolaylaştırmaktadır" diye konuştu.



Sıklıkla bu hastalarda erken doyma ve midede ağrı şikayetlerinin görüldüğünü kaydeden Mumcu, "Bulantı ve kusma, hazımsızlık, halsizlik, kilo kaybı ve kötü ağız kokusu görülebilir. Bazı hastalarda mide ve bağırsak tıkanıklığı olabilir. Hastaların bir kısmında bezoara bağlı ülser ve mide delinmeleri görülebilir. Bu nedenle besinler iyi çiğnenerek yenmeli, mide rahatsızlıkları bulunan kişiler mutlaka tetkik edilmeli ve tedavi edilmelidir. Saç, tırnak ve tüy yeme alışkanlığı olanların bu alışkanlıklarını terk etmeleri gereklidir" dedi.



Son 1 ayda Trabzon Hurmasına bağlı bağırsak tıkanıklığı nedeniyle 2 hastanın ameliyatını gerçekleştirdiklerini belirten Mumcu,” faydalı diye düşünülerek abartılı tüketilen besin maddelerinin sağlık açısından büyük sorunlar doğurabileceğini, son 1 ayda barsak tıkanması nedeniyle ameliyat ettiğimiz hastalar bunun birer örneğidir” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA

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