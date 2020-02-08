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Sınır birliklerine askeri sevkiyat!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı 300’ü aşkın araçlı konvoyu takviye amaçlı sınır birliklerine gönderdi.

Dünya / 08 Şubat 2020 Cumartesi 17:36
Sınır birliklerine askeri sevkiyat!
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Türkiye'deki farklı birliklerinden takviye amaçlı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar, bugün hazırlıklarını tamamladı. 300'ü aşkın askeri aracın yer aldığı konvoy, sınır birliklerine yönlendirildi.

Konvoyun geçişi sırasında çocuklar Türk bayrağı açarak askerlere selam verip sevgi gösterisinde bulundu. Araçlar, Türkiye tarafındaki sınır hattına girerek ilerledi.


Kaynak : İHA

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Askeri SevkiyatıTürkiyeReyhanlı

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