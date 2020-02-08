Türkiye'deki farklı birliklerinden takviye amaçlı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar, bugün hazırlıklarını tamamladı. 300'ü aşkın askeri aracın yer aldığı konvoy, sınır birliklerine yönlendirildi.



Konvoyun geçişi sırasında çocuklar Türk bayrağı açarak askerlere selam verip sevgi gösterisinde bulundu. Araçlar, Türkiye tarafındaki sınır hattına girerek ilerledi.





Kaynak : İHA

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