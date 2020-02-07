Torbacıların evinden servet çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Seyhan Araştırma ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Dağlıoğlu Mahallesi’nde bir evde esrar olduğu bilgisine ulaştı. Polis adrese yaptığı baskında İsa K. (25) ve Şeyhmus K.’yi (27) gözaltına aldı. Polis evde yaptığı aramada ise 9 kilo 285 gram esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 71 bin 390 lira da para ele geçirdi.



Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan zanlılardan İsa K. tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaynak : İHA

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