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Sağlık Bakanı Koca: Çin'den hayvan ve hayvan ürünleri ithalatını durdurduk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çin'den her türlü canlı cansız hayvan ve hayvansal ürünler ve hayvansal yağların ithalatı durduruldu" dedi.

Sağlık / 07 Şubat 2020 Cuma 17:40
Sağlık Bakanı Koca: Çin'den hayvan ve hayvan ürünleri ithalatını durdurduk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin'den gelen Türkiye vatandaşlarının sağlık durumlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlk tahlillerin negatif çıktığını belirten Bakan Koca, "İkinci incelemenin ardından gelen 61 kişide corona virüse rastlanmadı.

Çin'den her türlü canlı cansız hayvan ve hayvansal ürünler ve hayvansal yağların ithalatı durduruldu.

Çin'den ülkemize gelen Çin vatandaşlarının 14 gün izinli sayılması ve Sağlık Bakanlığı'nın izniyle çalışması hususunu belirttik" ifadelerini kullandı.

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