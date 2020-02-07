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Esed rejimine ağır darbe!

Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ele geçirdiği yerleşimleri kurtarmak için başlattıkları operasyonda 3 köyü geri aldı

Dünya / 07 Şubat 2020 Cuma 00:14
Esed rejimine ağır darbe!

Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, Beşşar Esed rejiminin Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını ihlal ederek İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ele geçirdiği yerleşimleri kurtarmak için başlattıkları operasyonda 3 köyü geri aldı.

Askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar ile rejim güçleri arasında İdlib'in doğusu ile güneydoğusunda yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Muhalifler İdlib'in güneydoğusundaki Serakib ilçesine bağlı Neyreb ve Dadih köyleri ile doğusundaki Kerratin köyü ile tepesini rejim güçlerinden aldı.

Söz konusu operasyonda, rejim güçlerinden bir tank ve bir zırhlı personel taşıyıcı ile 23 mm uçaksavar ele geçiren muhalifler, bir tank ile iki adet çok namlulu roketatarı imha etti.

ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

AstanaMuhaliflerBaşkentRejim KarşıtıUçaksavar

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