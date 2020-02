Kritik toplantı martta!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.



Kalın'ın açıklamalarından önemli başlıklar;



Sayın Cumhurbaşkanımızın da toplantıda takdim konuşmasında bu hadiselerle ilgili gerekli dersler, etüdler çalışmalar yapılmakta ve bunlarla ilgili tedbirler de bundan sonra alınmaya devam edecektir. Bu çerçevede İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yaptığı sunuma atıfta bulunmak istiyorum. İki bakanımız da Malatya ve Elazığ'da bizzat sahadaydılar. Onlara Hazine ve Maliye Bakanımız, Spor Bakanımız, Aile Bakanımız da katıldılar. Deprem sonrası yapılan çalışmalar anlamında çok ciddi mesafeler alındı.



'CUMHURBAŞKANIMIZ BİZZAT TEMELİNİ ATACAK'



Deprem bölgesinde şu anda günde 65 bin kişiye yemek servisi yapılıyor. Yaraların sarılmasında atılan adımlar tabii ki memnuniyet verici. Zemin çalışmaları da tamamlanır tamamlanmaz sayın Cumhurbaşkanımız burada temel atma törenlerine bizzat katılacaklar.



İDLİB AÇIKLAMASI



Soçi ve Astana mutabakatları çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen bölgeler, bizim esas aldığımız sınırlardır. Değişmesi söz konusu değil.



Yeni bir mülteci akımına mahal vermemek, sivillerin yerlerinde kalmalarını sağlamak için çalışmalarımız, AFAD, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruşlarımız tarafından devam edecek. Belki mart ayı içerisinde bir Astana süreci toplantısı yapılabilir. Bunun çalışması sürüyor.





BEDELİ AĞIR OALCAKTIR



Rejim bugüne kadar yüzlerce defa İdlib Mutabakatı'nı ihlal etmiştir. İdlib'te rejimin saldırıları karşında yeni bir döneme girdik. Terörle mücadele bahanesiyle bundan sonra yapacağı yanlış adımların bedeli mutlaka ağır olacaktır. Uluslararası topluma burada önemli sorumluluklar düşüyor. İdlib konusunda güvenliğin sağlamnması, sivillerin korunması, göç dalgasının önlenmesi, insani yardım gibi konularda sadece Türkiye'nin sorumluluğunun ifade etmek uluslararası toplumun sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor.



LİBYA'DA ATEŞKES ÇABALARI



Hafter güvenilir bir aktör değil. Türkiye'nin sürece katılması, aslında Libya krizine de bir denge getirmiştir. Bize ilk günlerde Türkiye'nin burada ne işi var diyenler bile bunu kabul ediyor. Her ne kadar uluslararası toplum ona baskı yapıyor gibi gözükse de biz gerçeği biliyoruz. Hafter'in hala savaştan yana olduğunu biliyoruz.



KUDÜS'ÜN KİMLİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR



Barış Planı olarak ortaya atılan planın barış ve çözüm planı olmadığı açık şekilde görülmekte. İki devletli çözüm formülünü tamamen ortadan kaldırmaktadır. Bölük bölük parça parça birtakım toprak parçalarından bahsediliyor. Bu bir devlet değildir. Filistin devletinin güvenlik gücünün olmamasının öngörülmemesi, hava ve denizin İsrail tarafından kontrol edilmesi söylenmiştir. Netanyahu'nun her dönem iki devletli çözümü ortadan kaldırmak için adımlar attığını biliyoruz. Biz bu planı iki devletli çözüme katkı sunmasını mümkün görmüyoruz. Kudüs'ün el değiştirilmesi, tarihi ve dini kimliğinin dönüştürülmesi elbette mümkün değildir.



BU PLAN BARIŞ PLANI DEĞİL YOK ETME PLANIDIR!



7 milyona yakın Filistinli mültecinin tarihi topraklarına, ecdadının yaşadığı topraklara dönüş hakkının elinden alınması barış planı değil mahrumiyet ve yok etme planıdır. Bu plan yeni değildir. Ariel Şaron planıdır. Agresif bir plandır. Barış ve istikrarı getirecek, çözümü sağlayacak bir plan değildir. Bu plan ve destekleyenler insansız, topraksız, tarihsiz, devletsiz bir Filistin hayal etmektedirler. Bunu aklı ve vicdanı olan hiç kimsenin kabul etmesi mümkün değildir. Bazı Arap ülkelerinin bu plana destek vermesi, tarihi gerçeklerle, siyasi hakikatlerle taban tabana zıt bir tabloyu ortaya koymaktadır. Bunun hesabını kendi kamuoyuna nasıl vereceklerini kendileri hesaplamak durumundalar. Türkiye Filistin davasına her zaman katkı verecektir.



AP'DEKİ KONFERANS



Kürtleri korumak istediğini, onlara yol göstermek istediğini iddia edenlerin, Kürtleri kendi bölgesel dizaynlarına bir payanda yapmaktan başka niyetleri yoktur.



F-35 AÇIKLAMASI



F-35'lerle ilgili ortak komisyon kurulması fikri sayın Cumhurbaşkanımızın Kasım ayında Washington'a yaptığı ziyarette gündeme gelmişti. İlgili arkadaşlarım ve ben dahil görevlendirilmiştir. Ancak ABD keskin bir pozisyon içerisinde. Biz ise komisyonun bu meseleye ışık tutacağını söyledik, hala da söylemeye devam ediyoruz. Kongrede gündeme gelen bir 'S-400'ler F-35 sistemlerini çözecek' diye şehir efsanesi var, bu ne kadar gerçek, olgulara dayanıyor, teknik uzmanlar tarafından ne kadar teyid edilmiyor, yahut edilmiyor. Teklifimizi yeniledik ve bundan sonra da yenilemeye devam edeceğiz.



KIZILAY'IN SİYASİ POLEMİK YAPILMASI GERÇEKTEN ÜZÜCÜDÜR



Hem Kızılay kurum olarak hem de Kızılay Başkanımız detayları açıklamaları yaptılar. Buna geçmiş yıllarda da benzer örnekler var. Geçmişte de yaklaşık 16 şartlı bağışın yapıldığını biz biliyoruz. Kızılay'ın sadece bu konuda değil başka kurum ve belediyelere bağış yapıldığını biliyoruz. Burada bağışı şartlı hale getiren bağış sahibidir. Burada vergi kaçırılması, usülsüzlük sözkonusu değil. Kızılay bunu alırken de şartlarını görüşüyor. Bunun gereği olarak o bağışı başka bir kuruma aktarıyor. Burada Kızılay bizim güçlü bir kurumumuzdur. Onu yıpratmaya yönelik siyasi polemik gerçekten üzücüdür.