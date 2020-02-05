Van'daki ikinci çığ felaketinde can kaybı 33'e yükseldi.



Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki iki kişiyi arama çalışmalarını yürüten ekiplerin üzerine çığ düştü.



Saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalarda 30'dan fazla kişi sağ kurtarıldı.



Olayla ilgili son bilgileri veren AFAD, 33 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını 53 kişinin de yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında jandarma, itfaiye ve güvenlik korucuları da var.



TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ



İl müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanının 11 araçla alana sevk edildiği duyurulan AFAD açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara’dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor. Olaya müdahale edilmesi için bölgeye, aralarında Şırnak İtfaiyesi’nden 4 kişinin de bulunduğu toplam 153 arama kurtarma personeli ve 17 araç sevk edildi. Bölgeye ayrıca 28 ambulans ve 10 Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi gönderildi. Haberleşmenin aksamaması için alanda bir mobil baz istasyonu kurulmaya başlanırken 3 mobil baz istasyonu daha yola çıkarıldı."



BAKAN SOYLU ÇIĞ BÖLGESİNDE



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Van'dan helikopterle çığ bölgesine geçti. AFAD Başkanı Güllüoğlu ile Elazığ'dan uçakla Van'a gelen Bakan Soylu, helikopterle Van Ferit Melen Havaalanı'ndan çığ olayının yaşandığı bölgeye hareket etti.



Bakan Soylu ve beraberindekileri taşıyan helikopter, çığ düşen bölgeye 20 kilometre mesafedeki Çatak ilçesine bağlı Kayaboğazı Jandarma Karakol Komutanlığı pistine iniş yaptı. Soylu, daha sonra karayoluyla çığ bölgesine gitti.



CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI VE AFAD İL MÜDÜRÜ KURTARILDI



Çığ altından çıkarılarak hastaneye kaldırılanlar arasında, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar'ın da olduğu öğrenildi.











İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır. Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir' denildi.



Olayın ardından bölgeye Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekipleri sevk edildiği belirtilerek şöyle devam edildi:



'Ayrıca arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürü'nün yerine Muş İl AFAD müdürü bölgeye sevk edilmiştir. Diğer iller teyakküza geçirilmiş olup arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletilmektedir. Ayrıca Ankara'dan yürütülen çalışmaları sevk etmek üzere AFAD Müdahale Daire Başkanı bölgeye gönderilmiştir. Gelişmelerle ilgili bilgi verilecektir.'







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Soylu'dan Bahçesaray'daki çığ düşmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.



İLK ÇIĞDA 5 ÖLÜ



Van-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde dün bir minibüsün üzerine çığ düşmüştü. Başlatılan çalışmalarda 7 kişi sağ kurtarılırken 5 cansız bedene ulaşılmıştı. Arama kurtarma çalışmaları bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başlamıştı.





