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Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası bütün uçuşlarda termal kamera uygulamasına geçilecek

Sağlık Bakanı Koca, "Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçilecek." dedi.

Sağlık / 05 Şubat 2020 Çarşamba 15:49
Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası bütün uçuşlarda termal kamera uygulamasına geçilecek

Sağlık Bakanı Koca, 'Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçilecek.' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili olarak Bakan Koca, 15 yaş altında genelde görülmediğinden okullarda tedirgin edecek yaklaşım içinde olunmaması gerektiğini söyledi.

'Ülkemizde yeterli maske mevcut'

Koca, 'Ülkemizde yeterli maskenin mevcut olduğunu, üretimi için de yeterli kapasitenin bulunduğunu söylemek istiyorum.' diye konuştu.

Maske fiyatlarındaki artış konusunda yoğun şikayet olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Koca, 'Vatandaşlarımıza, Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını öneriyoruz.' dedi.

'42 kişinin evde gözetim altında tutulması önerilebilir'

Sağlık Bakanı Koca, 'Bilim Kurulu, Çin'den 42 kişiyi getiren uçaktaki mürettebat ve sağlık ekibinin, pazartesiden sonra evde gözetim altında tutulmasını önerebilir.' diye konuştu.

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