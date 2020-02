Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'deki saldırı Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Önceki gün İdlib'de uğradıkları alçakça saldırı sonucu şehit olan 7 askerimize ve 1 sivil personelimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'nin Suriye politikası hakkında kapsamlı değerlendirme yapmak istiyorum. Türkiye'nin Suriye'deki varlığı keyfekeder bir terchi sonucu ortaya çıkmış değildir. Suriye'de 2011 yılında başlayan iç çatışmalardan uzak durmak için yıllarca sabrettik. Rejimin saldırılarından kaçan Suriyeli kardeşlerimize kapılarımızı açmakta tereddüt etmedik. 2015 yılından itibaren Suriye'deki kriz tamamen kontrolden çıktı.



''İDLİB SALDIRISI SURİYE'DE YENİ BİR DÖNEMİN MİLADI''



Rusya ile yaşadığımız ve bir provakasyon olarak kabul ettiğimiz, FETÖ'nün bizzat içinde olduğu uçak krizi, bizim açımızdan Suriye meselesini daha da karmaşık hale getirdi. Adana Mutabakatı Türkiye'nin gerektiğinde Suriye topraklarında operasyon yürütme hakkı tanıyor. Bazıları sizin Suriye topraklarında ne işiniz var diyor. Amerika'yı da davet etmedi. Elimizde kapı gibi Adana mutabakatı anlaşması var biz bu anlaşma gereği oradayız. Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı 4 bin 500'ü buldu. İdlib'de gözlem noktası kurduk. Tüm bu süreçleri Amerika ile Rusya ile birlikte en üst düzeyde tesis ettiğimiz temaslarla yürüttük. Güney sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturma gayretleri hiç durmadı. Aslında dert petrol kuyularıydı. Kimin iştahını kabarttığı da ortadaydı. 2019 Ekim ayında Amerika ile mutabakatı sağlayarak Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Suriye'de anlaşmalara uyulmuyor. Önceki gün askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz. Her kim, 'Türkiye'nin Suriye'de ne iş var' diye soruyorsa bilin ki ya gafildir ya da taammüden bu milletin ve ülkenin hasmıdır. Putin ile görüşmemde İdlib'de rejimin bir an önce Soçi mutabakatı sınırlarına çekilmesini ifade ettim. 12 gözlem noktamızın ikisi rejim hattının gerisinde kalmıştır. Rejim şubat ayı içinde gözlem noktalarımızın gerisine çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır.



''HERHANGİ BİR İKAZ YAPILMAKSIZIN MİSLİYLE CEVAPLANDIRILACAK''



Türkiye her ne yapacaksa bunu hiçbir masumun canına, malına zarar gelmeden yapma prensibi ile hareket ediyor. Medeniyetimizin ve kültürümüzün bize gösterdiği yol zalimin başını ezmek, mazluma sahip çıkmaktır. Askerlerimize ve birlikte çalıştığımız dost unsurlara yapılan her saldırı kaynağın aidiyetine bakılmaksızın ve herhangi bir ikaz yapılmaksızın misliyle cevaplandırılacaktır. Fırat Kalkanı harekatı bölgesinde bir ur gibi duran Tel Rıfat teröristlerden temizlenerek Suriye halkı yönetimine bırakılmalıdır. Rejim, nasıl muhalif grupların en küçük bir ihlaline, sivilleri de hedef alan ağır saldırılarla karşılık veriyorsa bundan sonra rejimin ihlalleri de askeri unsurlarına yönelik olarak mukabil şekilde cevaplandırılacaktır. TSK'nın hava ve kara unsurları ihtiyaç duyduğumuzda tüm hareket bölgelerimizde ve İdlib'de serbestçe hareket edecekler, gerektiğinde operasyon yürüteceklerdir. Madem İdlib bölgesindeki askerlerimizin güvenliği sağlanamıyor, öyleyse bunu bizzat yapma hakkımızı kullanmamaza kimse itiraz edemez.



''HİÇBİR MÜTTEFİKİMİZLE KARŞI KARŞIYA GELMEK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK''



Bizim hiçbir müttefikimizle, hiçbir dostumuzla, hiçbir ülkeyle karşı karşıya gelmek gibi bir niyetimiz, amacımız, derdimiz söz konusu değil. Rusya ile olan dostluğumuzun ve işbirliğimizin sürmesine özel önem veriyoruz. Rusya'dan tek beklentimiz, Suriye'deki hassasiyetlerimizi daha iyi anlamasıdır. Suriye ve Libya'daki beklentilerimizi Putin'e ifade ettim.



''SURİYE'DE ELBETTE TÜRKİYE DE VAR''



Suriye'de Amerika, Rusya İran kimi Avrupa ülkeleri koalisyon güçleri adı altında var Körfez ülkelerinden bazıları var PKK terör örgütü var az da olsa bırakılmış DEAŞ kalıntıları var. Suriye'de herkes var elbette Türkiye de var.



''ESED AYNI ESED''



Kürtlere pasaport dahi vermezdi bu Esed. Esed aynı Esed değişen bir şey yok.



''MİSAK-I MİLLİ'NİN ALTINDA KİMİN İMZASI VAR ARAŞTIR''



Ne işimiz va diyor orada Bay Kemal. Misak-ı Milli'nin altında kimin imzası var onu bir araştır.



''SURİYE'DE EN ÇOK BULUNMA HAKKI OLAN ADANA MUTABAKATI İLE TÜRKİYE'DİR''



Suriye'de en çok bulunma hakkı olan Adana Mutabakatı ile Türkiye'dir. Türkiye'nin Suriye topraklarında ilanihaye kalmak gibi bir niyeti yoktur. Onların derdi, 'biz PYD, YPG'yi yani PKK'yı nasıl fazla silahlandırırız, öyle silahlandıralım ki bunlar Türkiye'ye karşı orada ayakta durabilsinler.' Dertleri bu.



ABD'NİN TEK TARAFLI ORTADOĞU PLANI



Bu bir barış değil işgal ve ilhak planıdır. Kudüs davasına sahip çıkıyoruz tarihimizin gereği neyse yaptık yapacağız.