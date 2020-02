Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çığ faciasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



Bugün, Delice'ye verdiğim söz vardı, şükran borcumuzu ödemek için geldik. Delice 31 Mart seçimlerinde yüzde 85,5 ile AK Parti dedi. Gönül belediyeciliğine rekor düzeyde destek verdi. Delice bu ferasetiyle 83 milyonun tamamına da örnek oldu. 31 mart seçimlerinin Türkiye şampiyonu Delice'ye teşekkür ediyorum. Bu ara bol bol yurt dışı seyahatler var. Şimdi sizinle bir başka final yapıyoruz. Sizden gördüğüm bu ilgi alaka ile insan yorulur mu? Bizim yol arkadaşlığımız uzun sürecek.



Oylarıyla Cumhur İttifakı'nı zafere taşıyan MHP'li kardeşlerimize destekleri için teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız Turgut Özdem kardeşimi de kutluyor, üstlendiği bu görevde kendisine Mevla'dan başarılar diliyorum. Turgut kardeşimin hizmet mücadelesinde her an yanındayız. Çok önceleri geldiğimde şu yol toprak, çamur, öyleydi. Baktım ki kısa sürede maşallah kilit taşlarıyla döşenmiş. Şimdilik 30 kilometre yeterli değil daha yapacağımız çok iş var. Aynı şekilde Kırıkkalemizde bu seçimlerde AK Parti diyerek tercihini hizmet geleceğinden yana yaptı. Kırıkkale Belediye Başkanımızı da tebrik ediyor başarılar diliyorum.



"EMANETİNİZİ DAHA YÜKSEKLERE ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



İnşallah Milllet Bahçelerini yapacağız. Burada vaktinizi kitap okuyarak geçireceksiniz. Başkan sen de çay yapacaksın. Siz bize itaat ettiniz, itimat ettiniz ve bize güvendiniz ve bize inandınız. Dualarınız, destekleriniz, samimiyetinizle bizim yanımızda durdunuz. Türkiye'nin mahalli seçimlerinde Delice olarak tarihi bir rekora imza attık. Biz de vatan, millet sevdası, Türkiye aşkıyla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sizlerin emanetinizi, cumhuriyetinizi, demokrasinizi çok daha yükseğe taşımak için çalışıyoruz.



"SURİYE'Yİ KAN GÖLÜNE ÇEVİRENLERİ ASLA SORGULAMIYOR"



Dünya iki kapılı bir han değil mi? Bir kapıdan giriyoruz, malum öteki kapıdan giriyoruz. Tüm mazlum ve mağdurların yaralarını sarıyorzu. Arakan'dan Suriye'ye, Kırım'dan Türkistan coğrafyasına kadar bir yanlış yapılırsa oradayız. Türkiye'nin Suriye, Irak, Libya, Doğu Akdeniz'de ne işi var diye soranlar bu milletin tarihini, kültürünü, tarihini, değerlerini bilmeyen gafillerdir.



Dikkat edin aynı çevreler binlerce kilometre öteden gelip, Suriye'yi kan gölüne çevirenlerin zulümlerini sorgulamıyor. Bizi Libya konusunda eleştirenler darbeleri silaha, mühimmata boğan batılı ülkeleri asla görmüyor. Bu güruhu biz dikkate almadık, almıyoruz.



"KÜÇÜK HESAPLARIN DEĞİL ASIRLIK PLANLARIN PEŞİNDEYİZ"



Türkiye'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapmakta kararlıyız. Bundan sonra sahada ve masada olmaya devam edeceğiz. Kıymetli vatandaşlarım, kardeşlerim biz günü kurtarmanın, küçük hesapların değil, asırlık planların peşindeyiz, ecdadımız gibi. Biz evlatlarımıza daha müreffeh, daha güçlü daha itibarlı sözü dinlenen bir ülke bırakmanın derdindeyiz. Son 17 yılda Türkiye'de tarihi nitelikte reformlar kazandırdık. Bize oy versin, vermesin, burası doğudur, burası batıdır demeden 81 vilayetimizin 922 ilçemizin tamamına hizmet götürdük. İstanbul, Ankara, Antalya'ya hizmet ederken Kırıkkale, Çorum, Kırşehir'i ihmal etmedik.



"KIRIKKALE VE KESKİN'E MİLLET BAHÇELERİ YAPACAĞIZ"



Son 17 yılda Kırıkkale'ye eski rakamla 13 katrilyon, bugünkü rakamla 13 milyar. Eğitimde 934 yeni derslik, 5 bin 414 kapasiteli yüksek öğrenim kurumları, çeşitli branşlarda spor tesislerde. Kırıkkale'de ve Keskin'de iki tane Millet Bahçesi projemiz var. Proje ve yer seçim çalışmaları devam eden Millet Bahçelerimizi inşallah en kısa sürede yapıp hizmetinize sunacağız.



"O ŞEHİR HASTANELERİMİZ OLMASAYDI FELAKET YAŞARDIK"



Şu anda Delice BAL liginde oynuyormuş, BAL ligi yetmez. Hem de Kırıkkale. Bu sene şampiyon olacağız diyorlar. Yüksek ihtisas hastanemize 300 yataklı blok yaparak hastanemizi büyüttük. Şu Elazığ, Malatya depreminde o dev şehir hastanelerimiz olmasaydı biz orada ne felaket yaşardık biliyor musunuz? Oraya gittiğimde o modern şehir hastanelerimizde ben enkazların altından çıkıp getirilen kardeşlerimi görünce huzura erdim, çünkü hepsi huzurluydu. Ameliyathanelerde gerekli operasyon yapılmış, kardeşlerimiz hijyenik şartlara haiz odalarında refekatçılarıyla birlikte yatıyordu. İşte modern Türkiye bu.



VAN'DAKİ ÇIĞ FACİASI



Şu anda yeni bir haber geldi. Maalesef çığda 33 kişi can verdi. Allah rahmet eylesin. Maalesef bunlar afetler.



Evleri yıkılan vatandaşlarımıza 8 milyon 80 milyon lira kira yardımı yaptık. Elmadağ-Çerikli-Yerköy arasındaki demiryolunu sıfırdan yapmışsçasına yeniledik. Maliyeti 13 milyar lira olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı aynı zamanda Kırıkkale'nin projesidir. Hattın test sürüşlerine Mart ayında başlıyoruz. Kayaş-Irmak-Kırıkkale-Sivas demiryolu hattının modernizasyon çalışmaları devam ediyor. Şehrimiz için bir başka iki önemli işimiz de, etüd çalışmaları devam eden Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale hızlı tren projemizdir. Kırıkkale'ye son 17 yılda 601 milyon lira tarımsal hibe desteği, 425 milyon lira orman su yatırımı yaptık. İlimize 5 baraj bir gölet inşa ettik.



"KIRIKKALEMİZ TURİZME KAZANDIRIYORUZ"



Delice tuzunun ekonomimize kazandırılması için özel sektörün çabaları sürüyor. Kırıkkalemiz savunma sanayiinde ülkemizin en önemli merkezi. Kırıkkalemizin bu alanındaki öncü rolünü daha da güçlendirdik. Bir kez daha tesisimizin, Kırıkkalemize ve TSK'ya hayırlı olmasını diliyorum. Mühimmat Depo Komutanlığı'nı Kırıkkale'ye taşıyoruz. Yine jandarmamızın uluslararası tatbikatta yapabileceği boyutta jandarma eğitim birliğini Kırıkkale'ye getiriyoruz. Roket üretim ve geliştirme tesisi de Kırıkkale'de kuruluyor. Türkiye'de ilk ve tek silah sanayi ihtisas organize sanayi bölgesi Kırıkkale'de. Buranın özellikle İHA tasarım ve üretim merkezi haline getirilmesi için Savunma Sanayii Başkanlığımızda çalışmalar yürütülüyor. Bir özel sektör firmamız tarafından Kırıkkale'ye F-16, SİHA bomba, gövde üretim ve dolum tesisi kuruluyor. Kızılırmak'ın nazlı nazlı aktığı bir tabiat harikası olan turizme kazandırmak istiyoruz. Tarihi Çeşnigir Köprüsü ihya edilmek suretiyle, bu bölge kanyon, yürüyüş, bisiklet alanları ve seyir teraslarıyla hizmetinize sunuluyor.