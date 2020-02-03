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Ula'da tarihi eser ele geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ula’da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alınırken, tarihi değer taşıdığı değerlendirilen sikkelere el konuldu.

Kültür-Sanat / 03 Şubat 2020 Pazartesi 11:25
Ula'da tarihi eser ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Ula'da bir şahsın elinde tarihi eser olduğu ve tarihi eserleri satmaya çalıştığı ihbarı alındı. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu adresi belirlenen M.Ç. isimli şahsın evinde yapılan aramada define avında kullanılan 4 farklı dedektör ve tarihi değer taşıdığı değerlendirilen 16 adet sikke ele geçirildi.

M.Ç. isimli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kaynak : İHA

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