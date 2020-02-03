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Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki bir minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

3. Sayfa / 03 Şubat 2020 Pazartesi 17:11
Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Yangın, Ereğli ilçesi Aziziye Mahallesi’nde çıktı. Edinilen bilgiye göre Aydoğan B. idaresindeki 42 YR 994 plakalı minibüs, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Aracından inen sürücü Aydoğan B.’nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler araçta çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken, minibüste büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Kaynak : İHA

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Yangına MüdahaleAydoğan

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