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Çökmek üzere olan evde korku dolu yaşam!

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Tozlu köyünde çökmek üzere olan evin çatısına demir direk dayayıp altında korkuyla yaşayan karı koca yardım bekliyor.

3. Sayfa / 03 Şubat 2020 Pazartesi 23:00
Çökmek üzere olan evde korku dolu yaşam!
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Tozlu köyü Yukarı Mahalle’de İbrahim Parıldar (66) ve eşi Güler Parıldar’ın (59) yaşadığı evin geçtiğimiz yıllarda önce duvarları çatladı, ardından da çatısındaki kalaslar kırılarak çatıda çökme oldu. Kısmen betonarme olan evin çökmek üzere olan çatısına içeriden demir kolonlarla destek veren yaşlı adam ve eşi, her an ölüm korkusuyla yaşamlarını sürdürüyorlar.

Daha önce Kadirli Kaymakamlığına yardım için başvuruda bulunduğunu belirten İbrahim Parıldar, kendisine bin TL yardım çıktığını ancak para bankaya yatar yatmaz borcundan dolayı bankanın yardım parasını borcuna kestiğini söyledi.

Hayırseverlerden yardım beklediğini söyleyen Parıldar, “Bu çatının altında yaşıyorum ve ben her gece ölüm tehlikesi ile yaşıyorum. Bu demirleri hurdacıdan alarak ben kendim yaptım. Çatı çökmesin diye bu şekilde bir çözüm buldum” dedi.

Kaynak : İHA

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