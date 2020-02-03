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Çin'den uçuşlar ay sonuna kadar durduruluyor

Corona virüsü için 61 kişiden alınan numuneler negatif çıktı. Açıklamayı yapan Sağlık Bakanı Koca, çarşamba gününden ay sonuna kadar Çin'den uçuşların da durdurulmasına karar verildiğini söyledi.

Güncel / 03 Şubat 2020 Pazartesi 15:10
Çin'den uçuşlar ay sonuna kadar durduruluyor

Çin'den Türkiye'ye yapılan uçuşlar ay sonuna kadar durduruluyor...

Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, düzenlediği basın toplantısında corona virüsü salgınına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Ülkemizde corona virüsün olmadığı ve bilim kurulununda önerilerini hayata geçirme konusuna önem veriyoruz. Havaalanında termal kamera uygulaması ve özel odalar gibi önlemler var. Bilim Kurulu bu dönemde özellikle Uzakdoğu Asya'dan gelen ülkeler; Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelenlere yönelik termal kamera uygulamasına başlanacak. Yarından itibaren ise kullanımda olacak. Corona virüsünün görüldüğü vaka sayısı 17 bin 485 ve bu zaman kadar ölen sayısı 361 oldu.

Çin'den gelen uçuşların sayısı azaldı. Çarşamba'dan ay sonuna kadar Çin'den gelen uçuşların durdurulmasına karar verildi. Karantinada olan vatandaşlarla ilgili durumların oldukça iyi olduğunu taleplerini yerine getireceğimizi hasta gibi davranmadığımızı ve gayret içinde olduğumuzu 61 kişiye iletilmek üzere söyledim. Bu anlamda hem yemek hem internet gibi imkanların ve özel taleplerin olabileceği bütün bunlarla ilgili yapılmasını gerekenlerini yapacağımızı aktardım.

NUMUNELER NEGATİF

Okullar açıldı bununla ilgili tedirgin olunmaması gerekiyor. Uyarılara dikkat edilmesi de gerekiyor. Ayrıca 61 kişinin alınmış numunelerin sonuçları çıktı. 61 kişiden alınan numuneler negatif çıktı. Termal kameraların uygulanacağı ülkelerden bir seyahat kısıtlaması da olmayacak.

Bilim Kurulu'nun çarşamba günü bir toplantısı daha olacak.'

SingapurGüney KoreHong KongTermal KameraSağlık Bakanı

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