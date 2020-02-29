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'Nujin Lice' kod adlı terörist teslim oldu

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçan 'Nujin Lice' kod adlı Songül Turfan güvenlik güçlerine teslim oldu

3. Sayfa / 29 Şubat 2020 Cumartesi 20:23
'Nujin Lice' kod adlı terörist teslim oldu

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerinin PKK'lı teröristlerin teslim olmaları için ikna çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ailesinin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu, 2015 yılında terör örgütü PKK'ya katılan 'Nujin Lice' kod adlı Songül Turfan, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmayla bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 49'a yükseldi.

İl Emniyet MüdürlüğüTerör ÖrgütüTerörle Mücadele

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