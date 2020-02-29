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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, bugünü ve geleceği bakımından tarihi ve hayati bir mücadele içerisindedir." dedi

Sinema / 29 Şubat 2020 Cumartesi 22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, bugünü ve geleceği bakımından tarihi ve hayati bir mücadele içerisindedir." dedi.

Erdoğan, "Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden, zaferle çıkmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mücadeleden geri kaçarsak, birliğimize beraberliğimize sahip çıkmazsak çok daha büyük bedeller ödeyeceğimizin bilinciyle hareket ediyoruz. Bu büyük mücadeleyi verirken, kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi, sonuna kadar devam edecektir. Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacağını, hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacağını ve hiçbir ihaneti unutmayacağını belirten Erdoğan, "Milletimiz yanımızda olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizi köşeye sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz." diye konuştu.


CumhurbaşkanıAllahRecep Tayyip Erdoğan

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