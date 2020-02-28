DSÖ'den koronavirüs açıklaması

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan Koronavirüs ölüm saçmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle ilgili son dakika açıklamasında bulundu.



DSÖ yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek" seviyeye çıkardı