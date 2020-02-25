MSB'den Mehmetçik için 'Kış' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden, 'Cesaretin ve fedakarlığın sembolü Mehmetçik, ağır kış koşullarına rağmen vatanın her karış toprağının gözcüsü olmaya devam ediyor' notuyla bir video yayımlandı. Görüntüde sınır bölgelerinde görev yapan Mehmetçiğin ağır kış koşullarında yer yer 5 metreye uzanan karda ve yoğun tipide dahi görevini yerine getirdiği görülüyor. Kaynak : İHA

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