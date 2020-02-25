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MSB'den Mehmetçik için 'Kış' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye sınırında zorlu hava koşullarında görev yapan Mehmetçiği anlatan bir video yayımladı.

Yaşam / 25 Şubat 2020 Salı 10:46
MSB'den Mehmetçik için 'Kış' paylaşımı
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden, 'Cesaretin ve fedakarlığın sembolü Mehmetçik, ağır kış koşullarına rağmen vatanın her karış toprağının gözcüsü olmaya devam ediyor' notuyla bir video yayımlandı. Görüntüde sınır bölgelerinde görev yapan Mehmetçiğin ağır kış koşullarında yer yer 5 metreye uzanan karda ve yoğun tipide dahi görevini yerine getirdiği görülüyor. Kaynak : İHA

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MehmetçikMilli Savunma Bakanlığı

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