İkinci el araç satışları bu yıl rekor kıracak!

Araç kiralama sektörünün dijitalleşme ve Y kuşağıyla birlikte dönüşüme uğradığını belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Dijitalleşmeyle birlikte ihtiyaçlar da değişmeye, tüketici özgürlüğünü ilan etmeye başladı. Y kuşağı olarak tanımladığımız nesil, paylaşım ekonomisini geliştirdi ve bunun yansımalarını kiralama sektöründe de görüyoruz. Kullanıcıların artık diledikleri zaman, diledikleri süre kadar araç kiralayabildikleri paylaşımlı araçlar tüm dünyada oldukça trend. Sadece Moskova'da 30 bin araç paylaşımlı modelle çalışıyor ve şehir içi ulaşımında önemli bir ihtiyacı karşılıyor” dedi.



Paylaşımlı kiralama tuttu



Bu alanda 2018 yılının Eylül ayında MOOV by Garenta'yı geliştirdiklerini belirten Ayyıldız, “MOOV by Garenta ile Türkiye'de ilk defa serbest dolaşımlı araçlarla dakikalık araç kiralama hizmeti sunmaya başladık. Bu ne demek? Kullanıcılarımız hizmet bölgesi içerisinde diledikleri yerde kiralamayı başlatıp, yine hizmet bölgesi içerisinde diledikleri yerde kiralamayı sonlandırabiliyor. Yani kullanıcılarımıza özgürlük sunuyoruz. Hizmet vermeye başladığımız ilk günden bu yana yoğun bir ilgiyle karşılaşıyoruz. 700 araçla başladığımız yolculuğumuz, bugün yaklaşık 1.700 araçla devam ediyor. 1 yılda 1 milyon defadan fazla, günde ise ortalama 4.500 kiralamaya imza atıyoruz” şeklinde konuştu. Paylaşımlı araçların ekonomik bir çözüm olmasını ve şehirlere sunduğu avantajları da sözlerine ekleyen Emre Ayyıldız, “MOOV by Garenta'da 15 dakikası 9,5TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik 5 km'lik yakıt dahil olarak kiralama yapabiliyorsunuz. Paylaşımlı araçların bir diğer güzel tarafı da trafiğe sunduğu fayda. Bugün, 1 paylaşımlı aracın trafiğe katılmasıyla 10 araç trafikten çıkmış oluyor. Avrupa'da birçok yerel yönetim paylaşımlı araçlara özel otopark noktaları sunuyor, şehir içi ulaşımda alternatif olarak gösteriyor” ifadelerini kullandı.



“İkinci el araçta yeni rekor bekliyoruz”



2019 yılında sıfır araç sektörünün bir önceki yıla göre yüzde 23, 2017'ye göre ise yüzde 50 daraldığını belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Döviz kurunun yükselmesiyle birlikte sıfır araç fiyatlarında yaşanan artış, tüketicinin finansmana erişiminin zorlaşması ve stok sorunuyla birlikte sıfır araç pazarı daralma eğilimini geçtiğimiz yıl da sürdürdü. Yıl içerisinde faizlerin yüzde 24'lerden yüzde 10'lara düşmesiyle birlikte finansmana erişim kolaylaşsa da fiyatların yüksek seyri, otomobile olan talep ikinci el olarak gerçekleşti. 2019 Ocak – Aralık döneminde ikinci el fiyatları yüzde 30 artış gösterse de 7,6 milyon adetlik ikinci el satışıyla rekor kırıldı. Beklentimiz, fiyatlar artmaya devam etse de bu yıl da yeni bir rekorun gelmesi yönünde” dedi. İkinci el araç satın almanın artık bir yatırım aracı olarak görüldüğünü belirten Emre Ayyıldız, mağduriyet yaşanmaması adına tüketicilerin kurumsal markaları tercih etmesi gerektiğine dikkat çekti.