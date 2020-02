Bakan Koca: Türkiye'de corona virüsüne rastlanılmadı

Sağlık Bakanı Koca, İran'dan gelen ve Türkiye'de karantinaya alınan 140 yolcuya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar;



''Ülkemizde şu ana kadar bir corona virüsü vakasına rastlanılmamıştır. Öncelikle kara sınırlarımız ve havalimanlarında tedbrilerimizi harekete geçirdik. Bilim Kurulumuz'un önerisi üzerine de daha katı kararlar almaya karar verdik. Ankara'ya inen yolcularda ilişkin, Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi deneyimli ekibin orada bulunmasıydı. İstanbul'daki merkezlerimizinde hazır olduğunu duyurmak isterim. Ankara'ya zorunlu iniş yapan hastanelerimizin ilk numuneleri alındı, ve ateşi olan hastalardan virüs vakasına rastlanılmadığını duyurmak isterim. 140 kişi içerisinde ateşi olan herhangi bir yolcumuzun olmadığını duyurmak isterim'' dedi.



Öte yandan Bakan Koca, İran'ndan getirilen Türklere ilişkin, Yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri olduğunun öğrenilmesi, birkaç yolcuda da ateş olmayıp, öksürük bulgularının olması sebebiyle uçağı Ankara'ya indirme kararı aldık'' açıklamasında bulundu.



Bakan Koca, ''Uçakta bulunan yolcuların Kum ve Meşhed ziyaretleri oldukları duyunca riske atmak istemedik. Belirsizliğin asla hiçbir uçuşun izin verilmemesi noktasında Bilim Kurulu bugün bir karar aldı. Türk vatandaşlarımızın hep yanında olacağız ama emin olmadıkça, özel uçuşlar dışında, izin vermeyeceğiz'' dedi.



Karantinaya alan yolcuların her birinin ayrı olduğunu belirten Bakan Koca, karantina altına olanların sonuçları bu akşam çıkar diyerek ''İran'daki Türk vatandaşları ile ilgili Türkiye'ye gelmek isterlerse her türlü imkanımızı seferber edebileceğimizi duyurmak isterim. Kuluçka döneminde bulaşıcılık konusunda farklı yaklaşımlar var. Belirtilerin başladığı zaman pozitif olacağı yönünde de açıklamalar var. Dolayısıyla siz numuneyi aldığınızda negatif çıktığında sonrasında olmayacağı anlamına gelmez'' ifadelerini aktardı.



''ŞÜPHELİ BİR UÇAĞIN İNİŞİNE İZİN VERMEDİK''



Koca sözlerine şu şekilde devam etti:



Özellikle belli bir mesafeden bulaşmadığı yönünde bir bilgimiz var. Bizim corona virüs noktasında daha hassas davrandığımız belirtmek isterim. Geçmiş 3-4 gün önce bir ülkeden özellikle uçak seyahati yapan bir yolcuların bulunduğu içinde şüpheli olduğunu bildiğimiz bir vaka ile ilgili, Türkiye aktarmalı olan uçağı biz Türkiye'ye sokmadık. Başka bir ülkede yakıt ikmali yaptırdık. Şu an 140 kişi var 8'i mürettebat olmak üzere, 14 gün devam edecek mi, Kum ve Meşhed geçmişi olduğu ve ne kadar olduğu artı klinik olarak bulgu durumu bugün itibari ile risk analizi yapılacak. Bilim Kurulu bu analizler doğrultusunda nasıl bir yaklaşım izleyeceklerini belirleyecek. Yolcuların ağrlıklı kısmı ise genç yolcu ve bu iyi bir durum. Gelenlerin ise hepsi Türk vatandaşı. Biz Türkiye'den de İran'a geçişlerle ilgili hiç bir vatandaşımızın İran'a gitmesine izin vermiyoruz.



''TÜRKİYE'DE MASKE SIKINTISI YOK''



Maske konusunda bir sorunumuz yok. Bu anlamda daha fazla kapasite artırmalarını sağlamış olduk. Hatta hem Çin'e büyük bir kargo uçağı ile yardım içerisindeyiz. Kit talebi de bu noktada hazırlıklarımız arasında yer alıyor.