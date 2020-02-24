Corona virüste ölenlerin sayısı 2 bin 619'a yükseldi

Salgın Kuveyt ve Bahreyn'e de yayıldı. İran'da ise ölü sayısı artmaya devam ediyor. İtalya'da da yeni tip corona virüsten 1 kişi daha yaşamını yitirdi. İtalya'da ölü sayısı 4'e yükseldi.



Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 619'a ulaştı. Çin'den dünyaya yayılan yeni tip corona virüsü Kuveyt ve Bahreyn'e de yayıldı. İtalya da ise, ölü sayısı 4'e çıktı. Ölümler sonrası Avusturya İtalya ile tren seferlerini durdurdu.



Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 409 yeni vaka tespit edildi.



Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan dönen bir kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı.



Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip corona virüsü tespit edildiğini duyurdu.



İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu.



Çin ayrıca corona virüs salgınıyla mücadele için 14 milyar dolardan fazla para ayrıldığını duyurdu.



Böylelikle ülkedeki toplam can kaybı, 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 619'a çıkarken, kesinleşen Covid-19 vakası da 77 bin 150'ye ulaştı.



Bununla birlikte Covid-19'a yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 3 bin 434'e, müşahade altına alınanların sayısı 97 bin 481'e geriledi.



Bugüne kadar Covid-19'dan iyileşerek taburcu olanların sayısı da 24 bin 734'e çıktı.



Çin ana karası dışında vaka sayısı Hong Kong'da 74'e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak bildirildi.



Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

