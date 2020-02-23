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İran'ın Türkiye sınırı yakınlarında ikinci deprem

İran'ın Türkiye sınırı yakınlarındaki Khoy kentinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, deprem Van'dan da hissedildi.

Dünya / 23 Şubat 2020 Pazar 19:18
İran'ın Türkiye sınırı yakınlarında ikinci deprem
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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) ilçesinin Zerabad bölgesi olan 5,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 19.30'da kaydedildi.

Depremin 28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Merkez üssü Türkiye sınırına yakın olan deprem Van'dan da hissedildi.

Sabah meydana gelen depremde çok sayıda evin yıkıldığı Başkale ilçesine bağlı mahallelerde, ikinci depremde de bazı evler yıkıldı, bazılarında da çatlaklar oluştu.

En çok hasarın yaşandığı Özpınar Mahallesi'nde vatandaşlar okul bahçesine kurulan çadırlara yönlendirildi. Jandarma ekipleri de vatandaşları evlere girmemeleri konusunda uyardı.

Evlerin önünde bekleyen vatandaşlar, ikinci depremin ardından hayvanlarını daha güvenli bölgelere götürdü.

Kızılay ekipleri okul bahçesinde vatandaşlara sıcak çorba ikram etti. Depremlerin ardından elektrik kesintisinin yaşandığı mahallelerde çalışma başlatan VEDAŞ ekipleri, arızaları onararak enerji akışını sağladı.

AFAD görevlileri de depremzedelerin battaniye ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Kent merkezinde de şiddetli hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar evlerden dışarı çıktı. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, binaların önünde beklemeye başladı.

Sabah 09.22'de de Hoy ilçesinde aynı büyüklükte bir deprem meydana gelmişti. Deprem nedeniyle Van'ın Başkale ilçesinde 9 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı.

DepremİranTürkiye

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