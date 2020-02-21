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Ceren Damar davasında karar

Ceren Damar cinayeti davasında sanık Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Mahkeme cezada indirime gitmedi.

Güncel / 21 Şubat 2020 Cuma 15:45
Ceren Damar davasında karar

Ankara'da 27 yaşındaki Ceren Damar'ı öldüren sanık hakkında görülen 24 Ocak 2020 tarihli davada erteleme kararı çıkmıştı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olayın ardından tutuklanan Hasan İsmail Hikmet, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan yargılandığı davanın 4. duruşmasında hakim karşına çıktı.

Hukuk Fakültesi

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