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Vergi borcu olanlar dikkat! Hazine'den önemli açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergide "kanun yolundan vazgeçme" uygulamasına ilişkin açıklamalar yaptı. "Kanun yolundan vazgeçme" kapsamı; vergi ve ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlar (Danıştay'ın bozma kararı üzerine verilen kararlar hariç) şeklinde açıklandı.

Ekonomi / 20 Şubat 2020 Perşembe 10:57
Vergi borcu olanlar dikkat! Hazine'den önemli açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7194 sayılı kanunla vergi sistemine eklenen, vergi ve cezaların yargı denetimine götürülmesinden vazgeçme anlamına gelen 'Kanun yolundan vazgeçme' müessesesine ilişkin açıklamalar yaptı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan vergi usul kanunu genel tebliğiyle, 7194 sayılı yasayla düzenlenen konuya ilişkin hükümlerden yararlanmak için gereken şartlara açıklık getirildi.

Tebliğde 'kanun yolundan vazgeçme' kapsamı; vergi ve ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlar (Danıştay'ın bozma kararı üzerine verilen kararlar hariç) şeklinde açıklandı.

Hazine ve Maliye BakanlığıTemyiz

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