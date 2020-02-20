Balıkesir'de uyuşturucu operasyonı: 6 gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 3 operasyonda, toplam 6 kişi yakalandı.





SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR



Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 604 adet uyuşturucu hap ile 6.62 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu şüphelileri ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.



