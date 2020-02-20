USD (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07 EURO (Alış - Satış) : 6,54 - 6,55

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonı: 6 gözaltı

İl genelinde düzenlenen operasyonlarda, 24 saatte 6 uyuşturucu taciri gözaltına alındı.

3. Sayfa / 20 Şubat 2020 Perşembe 10:51
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonı: 6 gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 3 operasyonda, toplam 6 kişi yakalandı.


SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 604 adet uyuşturucu hap ile 6.62 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu şüphelileri ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

İl Emniyet MüdürlüğüEmniyet MüdürlüğüUyuşturucuUyuşturucu MaddeMetamfetamin

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı