Türk ordusundan yeni füze rampaları

İdlib'in batısındaki bir köyde kurulan yeni ikinci gözlem noktası için ilerleyen Türk ordusu konvoyunun görüntüleri de geldi.Halep'in batısındaki Anadan'ı ele geçiren rejim güçleri, bir ilçe sakinine yaptıkları işkencenin görüntülerini sosyal medyada paylaştı.







Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye İdlib kırsalında rejim ilerleyişini engellemek için yeni mevziler hazırlıyor.



Demirören Haber Ajansı, cephe hattına yerleştirilen ÇNR (Çok Namlulu Roket) ve fırtına obüslerini görüntüledi.



Türkiyeden TIR'larla getirilen iş makineleri mevziler kazarken; bölgeye mevziler için füze rampaları ve tanklar getiriliyor.



Muhaliflere yakın kaynaklar ise, İdlib'in batısındaki bir köyde kurulan yeni ikinci gözlem noktası için ilerleyen Türk ordusu konvoyunun görüntülerini sosyal medyaya yükledi.