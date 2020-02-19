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Avustralya’da iki uçak havada çarpıştı

Avustralya’nın Victoria eyaletindeki Mangalore kasabası yakınlarında havada çarpışarak düşen iki küçük uçakta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 19 Şubat 2020 Çarşamba 10:51
Avustralya’da iki uçak havada çarpıştı

Victoria Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Melbourne kentinin kuzeyindeki Mangalore kasabası yakınlarında içerisinde ikişer kişinin bulunduğu iki küçük uçak henüz bilinmeyen bir nedenle havada çarpıştı. Mangalore Havalimanı'nın doğusunda yerel saatle sabah 11.25'te meydana gelen kazanın ardından düşen uçaklardaki 4 kişi öldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü ve ölenlerin kimliklerinin henüz belirlenemediğini belirten Victoria Polisi, çarpışma hakkında Avustralya Sivil Havacılık Güvenliği yetkilerinin bilgilendirildiğini kaydetti.

Sivil HavacılıkMelbourneAvustralya

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