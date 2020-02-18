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Osman Kavala gözaltına alındı

Kavala, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

3. Sayfa / 18 Şubat 2020 Salı 23:32
Osman Kavala gözaltına alındı

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada beraatine ve tahliyesine karar verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada beraat eden Kavala, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tahliyesinin ardından polis ekiplerince teslim alındı.

Sağlık kontrolünden geçilerek Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülen Kavala'nın işlemleri sürüyor.

Kavala hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen bir soruşturma kapsamında, TCK'nın 309. maddesi uyarınca 'Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs' suçundan gözaltı kararı verilmişti. Kaynak : AA

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