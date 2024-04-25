8 milyon kişi izlemişti: Caretta caretta Tuba 3 aydır kayıp!

Muğla'da yaralı halde bulunan deniz kaplumbağasına verildi. Tuba adı verilerek uydu takip cihazı takılan Tuba, denize bırakıldıktan sonra 4 yılda 24 bin 912 kilometre yol gitti. Rotası 8 milyon kişi tarafından izlenen Tuba'dan takip donanımının pili bittiği için 3 aydır sinyal kesildi. Uzmanlardan ise heyecanlandıran açıklama geldi: Türkiye'ye dönüyor!

Muğla'nın Ortaca ilçesi İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor. Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip, tekrar denize bırakılıyor.2019 yılında yaralı bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağasına da 'Tuba' adı verildi. DEKAMER'de tedavi edilen 25 ile 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi, 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak, 28 Ağustos 2019'da İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı.Geçen sürede 'Tuba', 24 bin 912 kilometre yol katederek, İyon Denizi açıklarına ulaştı. Rotasını gösteren harita 8 milyon kişi tarafından görüntülenip, izlenen 'Tuba'dan, takip donanımının pili bittiği için 3 aydır sinyal alınamıyor.DEKAMER Müdürü Yakup Kaska, '2019 yılında tedavisini tamamladığımız ve 'Tuba' ismini verdiğimiz deniz kaplumbağamızı uydu takip cihazı takarak denize geri bırakmıştık.'Tuba', Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenen ilk deniz kaplumbağası oldu ve 3 ay önce takip cihazının pili bittiği için sinyali kesildi. Sinyalini en son aldığımız nokta olan Malta kıyılarından Türkiye'ye yöneleceğini tahmin ediyoruz ve tekrar Dalyan'a dönüp, yuva yapmasını bekliyoruz' dedi