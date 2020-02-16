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"Yeni bir darbe tehlikesi var!"

Gazeteci yazar Hüseyin Gülerce canlı yayında açıkladı: Yeni bir darbe tehlikesi var!

Televizyon / 16 Şubat 2020 Pazar 11:01
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Beyaz TV'de yayınlanan Ortak Akıl programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Gazeteci-yazar Hüseyin Gülerce çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Çok açık konuşacağını söyleyen Gülerce 'Yeni bir darbe tehikesi var, tehdit de Amerika'dan geliyor' dedi.

Gülerce, 15 Temmuz'un arkasında Amerika'nın olduğunu da hatırlattı. 

'Yeni darbe tehlikesinin vücudunda cunta zehiri dolaşanların kotarabileceğini söyleyen Hüseyin Gülerce 'Bunların kökü kesilmedi ki. 27 Mayıs'ı yapmış, 12 Mart'ı yapmış, 12, 28 Şubat... Artık bu zehiri almış uyuşturucu gibi darbenin müptelası olmuş. Siyasetçilerden kim 'Türkiye iyi yönetilemiyor' diye tekrarlayıp duruyorsa o da darbeye zemin hazırlıyor' dedi.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Ortak AkılHüseyin Gülerce

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