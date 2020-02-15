Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çekilmezlerse bu işi yapacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde partililere seslendi.



Ak Parti'ye 45 bin yeni üye yapıldığını partililerle paylaşan erdoğan, kürsüden rastgele yeni üyeleri arayarak sürpriz yaptı.



Erdoğan'ın parti içi çalışmalar dışında, değindiği konulardan biri de Suriye meselesiydi.







Türkiye'nin en az Cumhuriyet'in kuruluş dönemindeki kadar kritik, sonuçları en az o dönemdeki kadar büyük olacak bir mücadelenin içinde olduğunu söyleyen Erdoğan, Suriye'de atılacak adımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.



'REJİM ÇEKİLMEDEN SORUN ÇÖZÜLMEZ'



Rejim güçlerinin, Soçi Muhtırası'nın sınırlarına çekilene kadar İdlib'deki sorunun çözülmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal veya ilhak gibi niyeti asla söz konusu değildir. Biz işgal ve ilhakın önüne geçmenin gayreti içindeyiz. Türkiye'nin Suriye'de davetsiz misafir olduğunu öne sürenler, acaba kendilerinin dünyanın dört bir yanında davetsiz şekilde yürüttükleri faaliyetleri aynı şekilde tarif edebilecekler mi? ifadelerini kullandı.







'ŞUBAT BİTMEDEN BU İŞİ YAPACAĞIZ'



İdlib'deki sorunun çözülmemesi durumunda göç dalgasının durmayacağını ve Türkiye'deki göçmenlerin geri dönmesinin mümkün olmayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı, 'İdlib'deki çözüm, rejimin saldırganlığının durdurulması ve anlaşmalardaki sınıra çekilmesi, aksi takdirde şubat bitmeden bu işi yapacağız. Bunu dostlarımızın desteğiyle gerçekleştirebilirsek memnuniyet duyarız. Bu işi zor yoldan yapmamız gerekiyorsa ona da varız. Suriye'yi terör örgütlerinden ve rejimin zulmünden temizlemeden bize huzurla uyumak haramdır.' diye konuştu.

