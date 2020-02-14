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İstanbul'da 7 katlı bir bina çöktü!

İstanbul Bahçelievler'de daha önce boşaltılmış olan 7 katlı bir bina karşısında bulunan binanın üzerine çöktü. Ekipler olay yerine sevk edildi.

3. Sayfa / 14 Şubat 2020 Cuma 14:51
İstanbul'da 7 katlı bir bina çöktü!
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Olay yerinden gelen son dakika haberine göre Siyavuşpaşa'daki binanın 7 katlı olduğu öğrenildi. Çökme nedeniyle binanın yanındaki bir diğer bina da zarar gördü. 7 katlı bina depremde hasar gördüğü için 1 önce boşaltılmıştı. Bina çökmesinin ardından yan binada bulunan vatandaşlar da binadan tahliye edildi.

İstanbul Valiliği'nden yıkılan binayla ilgili yapılan ilk açıklamada, 'bina kentsel dönüşüm için boşaltılmıştı' denildi.

CNN Türk'e açıklama yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise 'Bina içinde birkaç hurdacı olduğu bilgisi var' dedi.



Bölgede sessiz olunması uyarısı yapıldıktan sonra enkaz altında kimsenin olup olmadığı dinlenmeye çalışılıyor.


Bahçelievler

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