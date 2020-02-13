İzmir'de 'çok yatır, çok kazan' sloganıyla kurduğu şirket üzerinden yaklaşık 30 bin kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan şüpheli, yakalandı.



'Saadet zinciri' yöntemiyle dolandırıcılık yapan Atakan A.'nın Gürcistan'da olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, bu ülkedeki güvenlik güçleriyle irtibata geçti.



Atakan A.'nın Batum'da bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen ortak operasyonda gözaltına alınan şüphelinin, Türkiye'ye iade sürecinin başlatıldığı öğrenildi.



10 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE PARAYI HESABINA AKTARDI



'Epitelyum internet reklamcılığı' olarak bilinen ve yüksek kâr payı vaadiyle Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin kişiden, 10 milyon liranın üzerinde parayı hesabına aktardıktan sonra yurt dışına kaçtığı tespit edilen Atakan A.'nın, Türk makamlarının başvurusu üzerine bir süreden beri kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.



İkinci 'tosuncuk' vakası: Çok yatır, çok kazan



Kamuoyunda 'İkinci tosuncuk vakası' olarak bilinen olayda, 'çok yatır çok kazan' sloganı ile kandırılan kişilere belli bir ücret karşılığında 'reklam paketi' satılıyor ve yüksek kâr vaadinde bulunuluyordu.

