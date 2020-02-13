Çin hükümetinin yaptığı 3 kritik hata!

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Lancet'te koronavirüsle ilgili çok önemli bir makale yayınlandı. Söz konusu makalede, Vuhan'da başlayan salgınla alakalı Çin yönetiminin yaptığı hatalar yer aldı.



'ÜÇ KRİTİK HATA ÖLÜMLERİ ARTIRDI'



Vuhan Üniversitesi Nöroloji Departmanı'ndan Hong Zhang'in Lancet'teki yazısında aktardığına göre salgınla ilgili yapılan üç büyük hatanın başında, açıklanamayan pnömoniyi ilk saptayan sekiz doktorun söylenti yaymak gerekçesiyle polis tarafından suçlanması geliyor.



Makalede, literatürde insandan insana bulaştığı bildirilmiş olmasına karşın halkın erken dönemde bilgilendirilmemiş olması da yapılan hatalar arasında yer aldı.







Hong Zhang yazısında, erken bilgilendirme olmamasından dolayı beş milyon insanın Vuhan'ı terk ettiğini ve kaçınılmaz olarak diğer şehirler ve ülkelerde vakaların ortaya çıktığını belirtti.



Hong Zhang'e göre üçüncü hata ise virüsün oluşturduğu pnömoninin şiddeti konusunda yeterli farkındalığın olmaması. Buna bağlı olarak birçok hasta, atipik klinik özellikler nedeniyle başka kliniklere başvurdu ve buralardaki medikal personelin yeterince korunmamış olması nedeniyle onlar da hastalığa yakalandı.



NE OLMUŞTU?



Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.



İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü 'acil durum' ilan etmişti.



Şinhua ajansının haberine göre, eyaletteki son 24 saatte 14 bin 840 vaka tespit edildi, 242 kişi yaşamını yitirdi.



