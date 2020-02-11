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Esed rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit

Beşşar Esed rejimi, 5 askerin şehit olduğu İdlib saldırısı sonrası küstah açıklamalarda bulundu. İki günde Türkiye'nin misillemeleriyle 152 askerini kaybeden Rejim Güçleri, Türkiye'nin bölgedeki hamlelerine, saldırıyla cevap vereceklerini açıkladı.

Dünya / 11 Şubat 2020 Salı 19:57
Esed rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit

Reuters'te yer alan habere göre Beşşar Esed rejimi, sınırdaki terör tehdidi nedeniyle İdlib ve Halep bölgelerine çok sayıda askeri takviye gönderen Türkiye'yi Suriye'nin egemenliğini ihlal etmekle suçladı. Açıklamanın devamında, Türkiye'nin İdlib'deki hamlelerine karşılık Suriye Ordusu tarafından saldırı düzenleneceği belirtildi.

5 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Dün Suriye'nin İdlib kentinde çatışmaları önlemek amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen TSK personeline yönelik olarak rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu 5 asker şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı.

HAİN SALDIRI SONRASI 152 REJİM ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saldırı sonrası bölgede tespit edilen hedefler TSK tarafından ateş altına alınarak karşılık verilmişti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki günde 152 rejim askerinin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

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