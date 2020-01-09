2020 Hacca gitmeye hak kazanan ilk isimler açıklandı!

Hac kuraları çekilmeye devam ediyor. Binlerce hacı adayı heyecan içinde Hac kura sonuçlarını sorgulamaya devam ediyor. Hac kura sonuçlarında şu an Diyanet TV canlı yayınında Ankara ilinden hacı olmaya hak kazanan adayların isimleri belli oluyor. 2020 yılında hacı olmak isteyen binlerce kişi başvuru işlemlerini tamamladı. Hac kura sonuçlarında 81 ilden hacca gidecek olan adayların belirlenmesinin ardından sonuçlar e-devlet üzerinden açıklanacak Hac kuraları çekilmeye devam ediyor. Binlerce hacı adayı heyecan içinde Hac kura sonuçlarını sorgulamaya devam ediyor. Hac kura sonuçlarında şu an Diyanet TV canlı yayınında Ankara ilinden hacı olmaya hak kazanan adayların isimleri belli oluyor. 2020 yılında hacı olmak isteyen binlerce kişi başvuru işlemlerini tamamladı. Hac kura sonuçlarında 81 ilden hacca gidecek olan adayların belirlenmesinin ardından sonuçlar e-devlet üzerinden açıklanacak.



Kura çekimi Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda elektronik ortamda, noter ve kamuoyu huzurunda yapılıyor. Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında “Otel ve Oda Tercihli" hac konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekiliyor.





HAC KURALARI KAÇTA ÇEKİLECEK?



Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yarın saat 10:00'da çekilecek kura, bilgisayar ortamında, noter huzurunda kamuoyuna açık yapılacak. Kura sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.



HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Hacı adayları, kura sonuçlarını saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek.



KESİN KAYITLAR 13 OCAK'TA BAŞLAYACAK



Hacı adayları, e-Devlet üzerinden alacakları ‘Hac Kesin Kayıt Belgesi' ile 13-24 Ocak tarihleri arasında il müftülüklerine ve acentelere kayıt yaptırabilecek. Kesin kayıt belgesi alınırken ‘Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu' veya ‘Acenta Organizasyonu' tercihleri de yapılabilecek. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-07 Şubat 2020 tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.



ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER



Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.



SAĞLIK SORUNLARI SEBEBİYLE KESİN KAYIT HAKKI ERTELENEBİLECEK



Bu yıl kesin kayıt hakkı kazanan herhangi bir hacı adayı sağlık sorunları sebebiyle hacca gidemeyecek durumdaysa, sağlık durumunu belirtir bir heyet raporu aldığı takdirde kesin kayıt hakkı gelecek yıla ertelenebilecek. Ancak iki kez üst üste gitmekten vazgeçen hacı adaylarının katsayıları sıfırlanacak.



KURA KATSAYISI NASIL BELİRLENİYOR?



2009'da uygulanmaya başlanılan katsayılı kura sisteminde hacı adaylarının katsayıları, ön kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren bekledikleri yılın kendisiyle çarpımıyla hesaplanıyor. Buna göre, 2011 yılından bugüne aralıksız kayıt yenileyen hacı adaylarının kuradaki katsayısı 100, bu yıl ilk kez başvuru yapan hacı adaylarının kura katsayısı ise 1 olacak.



İLK KAFİLE 22 HAZİRAN'DA YOLA ÇIKACAK



Hac ibadeti için kutsal topraklara gidişler 22 Haziran 2020'de başlayacak, 25 Temmuz 2020'de ise tamamlanacak. Dönüşler ise 06 Ağustos 2020'de başlayıp 02 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.



Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarına kutsal topraklara gitmeden önce hac ibadetiyle ilgili özel eğitim ve seminerler düzenleyecek.

